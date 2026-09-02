Le coach de la Cremonese se fait virer après une qualif'
Une victoire très amère. Drôle de mésaventure qu’a vécue ce mardi soir Marco Giampaolo, le désormais ex-entraîneur de la Cremonese. Pourtant, la soirée avait bien commencé pour lui avec une qualification pour les huitièmes de finale de Coppa Italia contre Parme (2-0) , une équipe de première division, alors que la Cremonese joue en Serie B.
Mais quelques heures plus tard, le communiqué tombe : « L’U.S. Cremonese annonce avoir démis M. Marco Giampaolo de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. » La douche froide.…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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