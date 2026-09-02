Le coach de la Cremonese se fait virer après une qualif'

Le coach de la Cremonese se fait virer après une qualif'

Une victoire très amère. Drôle de mésaventure qu’a vécue ce mardi soir Marco Giampaolo, le désormais ex-entraîneur de la Cremonese. Pourtant, la soirée avait bien commencé pour lui avec une qualification pour les huitièmes de finale de Coppa Italia contre Parme (2-0) , une équipe de première division, alors que la Cremonese joue en Serie B.

Mais quelques heures plus tard, le communiqué tombe : « L’U.S. Cremonese annonce avoir démis M. Marco Giampaolo de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. » La douche froide.…

LP pour SOFOOT.com