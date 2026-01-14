Le coach de Bayeux déçu de la réaction de Roberto De Zerbi

Il y avait eu des mots, des piques, un peu de storytelling à la normande. Il y a eu surtout un 0-9 bien sec. En 16 es de Coupe de France, le Petit Poucet Bayeux a vécu la fin brutale (mais prévisible) de son conte face à l’OM.

L’entraîneur Eric Fouda l’admet avec le sourire, dans des propos rapportés par Ouest-France après la rencontre. « On savait que ce serait très compliqué contre une équipe de Ligue des Champions, qui est venue très motivée, peut-être un peu plus que d’habitude. Je crois que je les avais un peu trop chauffés , s’est-il amusé. C’était de bonne guerre. On savait qu’on n’avait rien à perdre, on parlait de rêves et de faiblesse en face. C’est une réalité, on l’a vérifié contre Nantes, le PSG. Ce sont des équipes d’un certain niveau, pas Bayeux, donc ça s’est moins vu ce soir mais je confirme. »…

MH pour SOFOOT.com