Le coach d’une équipe de district de Hambourg explique comment son club a pu perdre 66-0
Huit malades, six blessés, je pète ma défaite !
Dimanche dernier, le Moorburger TSV a vécu un après-midi que les amateurs d’archives du foot n’oublieront jamais : une défaite 0-66 face à Mesopotamien II, en ligue régionale de Hambourg . Oui, 66 buts encaissés. Avec six hommes, une femme et un gardien blessé en deuxième période, le club de quartier n’avait pourtant pas l’intention de déclarer forfait. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
