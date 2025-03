information fournie par So Foot • 31/03/2025 à 14:51

Le club de Mathieu Valbuena dénonce la corruption du football grec

Que le roi Midas laisse le football grec tranquille.

Le football grec est toujours gangréné par la violence et la corruption. En 2023, la FIFPro, syndicat international des joueurs professionnels, avait sorti un documentaire révélant le chaos de la deuxième division grecque et déconseillait aux joueurs de s’y exporter. Un nouveau scandale a éclaté ce week-end. Après le match nul d’Athènes Kallithea arraché à la dernière minute contre Volos (1-1), le club de Mathieu Valbuena a transmis à L’Équipe un communiqué dénonçant la corruption et l’incompétence de l’arbitre de la rencontre, Christos Vergetis. …

RA pour SOFOOT.com