Le club de Boavista pourrait disparaître
Un autre bon coup de Gérard Lopez.
Relégué en cinquième division portugaise l’été dernier, Boavista est sur le point de disparaître de la carte. En proie à d’énormes dettes, le club basé à Porto ne peut pas recruter depuis près de trois ans, et a même vu l’électricité être coupée dans son stade la saison dernière, en raisons de factures impayées.…
CDB pour SOFOOT.com
