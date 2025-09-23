Le club d’Évreux célèbre le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé
« Exceptionnel ! »
Pendant qu’ Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’or au théâtre du Châtelet lundi soir, à quelques kilomètres, l’Évreux FC 27, le club formateur de l’ailier parisien, a vécu une folle soirée . Au moment de l’annonce, la centaine de personnes réunies dans la salle du stade Mathieu Bodmer a explosé de joie.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
