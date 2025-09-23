 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le club d’Évreux célèbre le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 09:45

« Exceptionnel ! »

Pendant qu’ Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’or au théâtre du Châtelet lundi soir, à quelques kilomètres, l’Évreux FC 27, le club formateur de l’ailier parisien, a vécu une folle soirée . Au moment de l’annonce, la centaine de personnes réunies dans la salle du stade Mathieu Bodmer a explosé de joie.…

