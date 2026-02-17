 Aller au contenu principal
Le club d’Angers condamné à verser des sous pour licenciement abusif
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 14:07

Ça gronde entre exs. Sébastien Larcier, ancien directeur sportif du SCO d’Angers, repart avec un chèque de 516 180 euros après avoir obtenu gain de cause pour licenciement abusif . La cour d’appel a confirmé ce que les Prud’hommes avaient déjà tranché : le club angevin a mal géré la rupture, comme rapporté par Ouest-France .

Plus de 500 000 euros à verser

La note est salée pour le SCO. Aux 292 000 euros d’amende déjà prononcés s’ajoutent 121 000 euros de dommages et intérêts, 101 680 euros de rappels d’indemnités de licenciement et 1 500 euros liés à l’article 700, portant le total à 516 180 euros. Une somme certes inférieure aux 533 000 euros prononcés en première instance aux Prud’hommes, mais qui reste considérable.…

ARB pour SOFOOT.com

