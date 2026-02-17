Monaco lance un appel à ses supporters pour confectionner un « tifo » original contre le PSG
Un public trop timide, même lors des grandes rencontres ? Pour réussir le tifo de ce mardi soir, les supporters de l’AS Monaco auront une mission de la plus haute importance : il leur suffira simplement de sortir leurs téléphones .
À quelques heures du coup d’envoi du barrage aller de la Ligue des champions entre Monaco et le Paris-Saint-Germain, le club de la Principauté a lancé un appel à ses fans présents à Louis-II pour la rencontre sur ses réseaux sociaux : sortir leurs téléphones, télécharger une application et contribuer à un « tifo lumineux » en rouge et blanc.…
