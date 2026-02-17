 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Monaco lance un appel à ses supporters pour confectionner un « tifo » original contre le PSG
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 15:13

Monaco lance un appel à ses supporters pour confectionner un « tifo » original contre le PSG

Monaco lance un appel à ses supporters pour confectionner un « tifo » original contre le PSG

Un public trop timide, même lors des grandes rencontres ? Pour réussir le tifo de ce mardi soir, les supporters de l’AS Monaco auront une mission de la plus haute importance : il leur suffira simplement de sortir leurs téléphones .

À quelques heures du coup d’envoi du barrage aller de la Ligue des champions entre Monaco et le Paris-Saint-Germain, le club de la Principauté a lancé un appel à ses fans présents à Louis-II pour la rencontre sur ses réseaux sociaux : sortir leurs téléphones, télécharger une application et contribuer à un « tifo lumineux » en rouge et blanc.…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank