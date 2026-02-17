Le PSG peut-il devenir le deuxième club des Anglais ?

Paname influence le monde ? Dans un long entretien accordé au Telegraph – à l’occasion du lancement d’une boutique de vêtements du Paris Saint-Germain à Londres – Victoriano Melero, directeur général du PSG, est revenu sur la politique de séduction à l’internationale de son club . Melero a ainsi expliqué comment il souhaite faire du PSG le deuxième club préféré des Anglais , derrière leur équipe de cœur. Pour le dirigeant, l’objectif n’est pas de faire des Anglais des supporters de Paris en tant qu’équipe, mais en tant que marque. Comme il le précise, l’enracinement local des Britanniques au sein de leur club est tel, qu’il est impossible de le changer. En revanche, leur permettre d’aimer un autre club par le biais marketing est tout à fait possible.

« Quand les gens portent une casquette New-York, ils pensent que c’est une casquette représentant la ville. Hors, c’est une casquette des New-York Yankees. C’est dans ce schéma que nous souhaitons nous positionner », souligne Melero, qui ajoute que le PSG est aujourd’hui en concurrence avec des « marques » comme les LA Lakers et même Ferrari : « Ferrari est un bon exemple. C’est évidemment une entreprise automobile, une écurie de F1 mais surtout une marque. Très peu de personnes peuvent acheter une Ferrari, mais le travail marketing autour de la marque a été tellement important, que c’est aujourd’hui devenue chose commune. C’est une inspiration pour nous. » Pour la culture du supportérisme, on repassera.…

AB pour SOFOOT.com