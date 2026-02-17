 Aller au contenu principal
Damien Comolli et Giorgio Chiellini prennent cher après Inter-Juve
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 15:44

Après les polémiques, déjà les sanctions. La réponse de la ligue italienne se faisait attendre, suite aux multiples polémiques autour de l’arbitrage lors du match entre l’Inter et la Juventus.

Le comportement de Comolli sanctionné

Son verdict est sans appel : l e directeur sportif français de la Juventus, Damien Comolli, est suspendu un mois et demi et écope d’une amende de 15 000 euros. Son comportement dans le tunnel du stade lors du derby a été jugé « agressif et gravement intimidant » par la Ligue italienne de football.

