Les biathlètes français ont déjà battu la Norvège... sur FIFA
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 15:41

Peu importe le résultat sur la piste, les Bleus ont déjà gagné le match qui compte. Alors que les biathlètes français et norvégiens s’affrontent ce mardi pour une médaille d’or sur le relais hommes des Jeux olympiques de Milan-Cortina, ils ont joué la première manche sur le rectangle vert.

À la veille de chausser les skis, Français et Norvégiens se sont défiés lors d’une soirée FIFA dans leur hôtel . Eric Perrot et Fabien Claude ont ainsi fait la paire pour un deux-contre-deux face aux Scandinaves Isak Frey et Vetle Christiansen.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
