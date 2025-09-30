 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Club Bruges, une bonne recette à la sauce flamande
information fournie par So Foot 30/09/2025 à 09:00

Le Club Bruges, une bonne recette à la sauce flamande

Le Club Bruges, une bonne recette à la sauce flamande

Présent pratiquement chaque année en Ligue des champions depuis 2018, le Club Bruges commence à être pris au sérieux sur la scène continentale. Une réussite qui n'est en rien due au hasard, tant le club flamand a su bâtir un modèle efficace et vertueux, sportivement et financièrement.

Une chose est sûre : l’Atalanta Bergame ne sous-estimera plus jamais le Club Bruges. Ce mardi, alors que la Dea reçoit les Blauw en Zwart pour la deuxième journée de la Ligue des champions, les Lombards n’ont certainement pas manqué de revisionner les images de leur double défaite face aux Belges en février dernier (2-1 et 1-3). Des séquences qui auraient dû alerter l’AS Monaco, venue en touriste en Venise du Nord il y a deux semaines et qui s’y est bien gaufré (4-1). Année après année, le Club Bruges confirme qu’il n’est plus un simple sparring-partner européen, comme c’était le cas à l’époque de son retour en C1 en 2016, où il n’avait pas engrangé le moindre point dans un groupe composé de Leicester, Porto et Copenhague. L’équipe de Nicky Hayen n’est peut-être pas encore un poids lourd en Europe, mais elle est désormais incontestablement une formation qu’on ne peut plus prendre à la légère. Au-delà de cela, le club flamand représente aujourd’hui un cercle vertueux parfaitement huilé qui n’est pas prêt de s’arrêter de tourner.

Équipe U23 et achats-reventes

Les clés du succès de Bruges n’ont rien de révolutionnaire en soi : bien former, bien recruter et bien vendre. Simple, basique. Mais à l’instar d’une vieille recette de grand-mère, cette formule peut devenir spéciale si chaque ingrédient est choisi et entretenu avec soin. Premier pilier : la formation. En quelques années, le Club est devenu, avec le Racing Genk, le meilleur pourvoyeur de talents de Belgique. Dernièrement, les Gazelles alignent régulièrement une défense 100% maison, avec Brandon Mechele, Joel Ordóñez (recruté en Équateur, mais post-formé au Club), Kyriani Sabbe ou Joaquin Seys.…

Par François Linden pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Deco calme ses nerfs sur Bilbao
    Deco calme ses nerfs sur Bilbao
    information fournie par So Foot 30.09.2025 09:47 

    Entre Basques et Catalans, ce n’est décidément pas l’amour fou. Cet été, Nico Williams devait au signer et rejoindre son pote Lamine Yamal . C’est en tout cas ce que tout le monde pensait inévitable , notamment les supporters de Bilbao, jusqu’au retournement de ... Lire la suite

  • Ligue des champions : L'OM reçoit l'Ajax pour enfin lancer sa saison européenne
    Ligue des champions : L'OM reçoit l'Ajax pour enfin lancer sa saison européenne
    information fournie par France 24 30.09.2025 08:55 

    L’Olympique de Marseille reçoit l’Ajax d’Amsterdam pour la 2e journée de Ligue des Champions. Les Olympiens veulent confirmer en Europe leur bonne forme domestique.

  • Le Red Star rebondit à Boulogne
    Le Red Star rebondit à Boulogne
    information fournie par So Foot 29.09.2025 22:50 

    Boulogne 1-2 Red Star Buts : Capuano (11 e ) pour les Pas-de-Calaisiens // Haag (9 e ) et Durivaux (64 e ) pour les Audoniens. Sans briller, le Red Star a pris trois points ce lundi au stade de la Libération face à Boulogne (1-2), reprenant en confiance après sa ... Lire la suite

  • La Lazio reprend en confiance en battant la Lazio
    La Lazio reprend en confiance en battant la Lazio
    information fournie par So Foot 29.09.2025 22:39 

    Genoa 0-3 Lazio Buts : Cancellieri (4 e ), Castellanos (30 e ) et Zaccagni (63 e ) pour les Capitolini. Trois buts et un jean.… FL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank