Le clin d’œil de Vinícius à Luka Modrić
C’est pas du plagiat, c’est un hommage.
Titulaire pour la deuxième fois consécutive avec le Real Madrid, Vinícius Júnior a été un grand artisan de la victoire des Merengues sur la pelouse de Levante (1-4) . Évoluant à la gauche d’un Kylian Mbappé double buteur, le Brésilien a joué l’intégralité d’une rencontre pour la première fois de la saison . Passeur décisif, le numéro 7 madrilène s’est aussi illustré par un but imparable, inscrit de l’extérieur du pied .…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
