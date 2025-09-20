Le Classique menacé de report ?

Alors que le temps était au beau fixe toute la semaine.

La rencontre la plus attendue de ce début de saison est menacée ? C’est en tout cas ce que laisse présager le temps annoncé ce dimanche sur la cité phocéenne. Météo France a par ailleurs placé les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et la Drôme en vigilance orange « pluie-innondations » et « orages » la journée du 21 septembre entre midi et minuit dès ce samedi. Un épisode orageux qui pourrait s’avérer particulièrement violent puisque l’organisme météorologique prévoit de la grêle, des rafales de vent et une forte activité électrique durant cette période.…

LB, à Marseille pour SOFOOT.com