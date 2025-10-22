Le classement de la Ligue des champions après la 3e journée
Un statut de champion d’Europe assumé.
Au lendemain de sa démonstration à Leverkusen, le PSG n’a pas perdu son fauteuil de leader de cette phase de groupe de Ligue des champions. Après trois journées, les Parisiens virent en tête avec 9 points, comme le Bayern, l’Inter, Arsenal et le Real Madrid, alors que Dortmund, Manchester City et Newcastle complètent le top 8.…
CG pour SOFOOT.com
