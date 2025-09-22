Le clan Yamal arrive en nombre à Paris

Tiens, les poseurs de clim sont déjà en route.

Lamine Yamal sera à Paris , afin d’assister à la cérémonie du Ballon d’or ce lundi soir. Prétendant sérieux à la distinction suprême, l’ailier espagnol effectue le voyage avec une délégation d’une vingtaine de personne dont quinze de sa famille selon Sport . Nommé pour la deuxième fois de sa carrière pour le Ballon d’or, notamment face à Ousmane Dembélé son principal concurrent, le clan Yamal aurait même prévu une fête dans la capitale, en cas de sacre ce lundi. …

KM pour SOFOOT.com