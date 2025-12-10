Le chef de la diplomatie libanaise décline une invitation à Téhéran

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raggi, a déclaré avoir décliné pour le moment une invitation à se rendre à Téhéran et a proposé à la place à l'Iran des discussions dans un pays tiers désigné d'un commun accord, rapporte mercredi l'agence nationale d'information (ANI) libanaise.

"Ce refus de répondre favorablement à l'invitation ne signifie pas un rejet du dialogue, mais que les conditions favorables ne sont pas réunies pour le moment ", déclare Youssef Raggi, sans développer cet argument, dans sa réponse, citée par ANI, à l'invitation adressée la semaine dernière par son homologue iranien Abbas Araqchi.

Il ajoute que le Liban est disposé à ouvrir "une nouvelle ère de relations constructives" avec l'Iran, "à condition qu'elles reposent exclusivement sur le respect mutuel et l'absolue souveraineté de chaque pays, sans aucune ingérence dans les affaires internes sous quelque prétexte que ce soit ".

Dans une référence apparente aux projets de désarmement du Hezbollah, mouvement chiite soutenu par l'Iran, le ministre libanais des Affaires étrangères souligne que "l'édification d'un Etat fort ne peut se faire que si l'Etat détient seul, via son armée nationale, le monopole de l'usage de la force".

Le Hezbollah, organisation armée exerçant une forte influence au sein de la vie politique et institutionnelle libanaise, a été fortement affaibli à l'automne 2024 par une campagne de bombardements israéliens. Il subit depuis une double pression intérieure et internationale en vue de la remise de son arsenal à l'Etat libanais.

Lors d'une visite en août à Beyrouth, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, avait invité les autorités libanaises à "ne pas confondre leurs ennemis avec leurs amis". Abbas Araqchi avait auparavant déclaré en juin que l'Iran souhaitait ouvrir une "nouvelle page" dans les relations entre les deux pays.

