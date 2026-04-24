Le chef de la diplomatie iranienne attendu vendredi à Islamabad-source

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, devrait arriver vendredi soir à Islamabad à la tête d'une petite délégation pour de probables discussions avec les Etats-Unis, a-t-on appris de source gouvernementale pakistanaise.

Une délégation américaine chargée de la logistique et de la sécurité se trouve déjà à Islamabad, a ajouté cette source.

La capitale du Pakistan a accueilli le 11 avril une première séance de pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran.

(Saad Sayeed, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)