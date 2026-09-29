Le chef de l’arbitrage turc et six autres personnes soupçonnées d'ingérence interpellés

Le football et les championnats turcs sont, comment dire… gangrenés par la corruption . Rien qu’il y a un an, 149 arbitres avaient été suspendus entre huit et douze mois après avoir été accusés de parier sur des rencontres de championnats nationaux . Ce qui leur est évidemment interdit, sinon ce n’est pas drôle.

Ajoutez à ça le fait que Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, ait depuis longtemps placé ses billes sur les « grosses écuries » du pays en les aidant financièrement. On a donc là un bon cocktail goût corruption à la carte. Un cocktail que Akin Gürlek, ministre de la Justice turc, n’entend pas digérer si facilement.…

AC pour SOFOOT.com