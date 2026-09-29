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Le chef de l’arbitrage turc et six autres personnes soupçonnées d'ingérence interpellés
information fournie par So Foot 29/09/2026 à 14:51

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Le chef de l’arbitrage turc et six autres personnes soupçonnées d'ingérence interpellés

Le chef de l’arbitrage turc et six autres personnes soupçonnées d'ingérence interpellés

Le football et les championnats turcs sont, comment dire… gangrenés par la corruption . Rien qu’il y a un an, 149 arbitres avaient été suspendus entre huit et douze mois après avoir été accusés de parier sur des rencontres de championnats nationaux . Ce qui leur est évidemment interdit, sinon ce n’est pas drôle.

Ajoutez à ça le fait que Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, ait depuis longtemps placé ses billes sur les « grosses écuries » du pays en les aidant financièrement. On a donc là un bon cocktail goût corruption à la carte. Un cocktail que Akin Gürlek, ministre de la Justice turc, n’entend pas digérer si facilement.…

AC pour SOFOOT.com

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