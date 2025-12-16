 Aller au contenu principal
Le chauffeur qui avait foncé dans la foule à Liverpool condamné à 21 ans de prison
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 16:05

Le chauffeur qui avait foncé dans la foule à Liverpool condamné à 21 ans de prison

Le chauffeur qui avait foncé dans la foule à Liverpool condamné à 21 ans de prison

Dénouement dans le drame de Liverpool.

Le verdict est tombé. L’homme de 54 ans qui avait foncé dans les supporters de Liverpool en mai a été condamné à 21 ans et 6 mois de prison par la justice britannique , a-t-on appris ce mardi. Selon le procureur, lors de l’audience en cours depuis le début de la semaine devant la cour criminelle de Liverpool, Paul Doyle « s’est servi de son véhicule comme d’une arme » et a « provoqué l’horreur chez ceux qui pensaient participer à un jour de joie ».

CM pour SOFOOT.com

