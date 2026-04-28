Le championnat marocain continuera pendant la Coupe du monde

Une saison de tous les reports. Alors que la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord démarre le 11 juin , la FIFA a donné son accord pour la tenue des derniers matchs du Botola Pro D1 , le championnat marocain, jusqu’au 27 juin… en plein Mondial , rapporte Radio Mars, ce lundi.

Le média marocain rapporte que la décision de la FIFA est due au décalage horaire entre le Maroc et les pays nord-américains , permettant de jouer les rencontres de Botola au moment où tous regards seront tournés vers les États-Unis, le Canada et le Mexique, les trois nations organisatrice de la Coupe du monde.…

CT pour SOFOOT.com