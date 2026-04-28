Fenerbahçe vire son entraîneur après la défaite dans le derby
Une défaite lourde de conséquences. Fenerbahçe a annoncé, ce lundi, la fin de la collaboration avec son entraîneur Domenico Tedesco suite au revers dans le derby d’Istanbul face à Galatasaray (0-3) ce dimanche soir. Devin Özek, le directeur sportif, et Berke Celebi, coordinateur football, ont aussi perdu leurs postes .
Kamuoyuna Duyuru Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması… pic.twitter.com/7F7w2H0tFz…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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