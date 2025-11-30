 Aller au contenu principal
Le challenge dans le football : fausse bonne idée ou vraie révolution ?
information fournie par So Foot 30/11/2025 à 17:53

Alors que les tensions entre arbitres, clubs et instances atteignent un nouveau sommet et qu’une réunion est prévue ce lundi, une idée s’invite dans le débat : permettre aux entraîneurs de challenger une décision arbitrale. Inspiré d’autres sports, comme le basketball ou le volley-ball, ce mécanisme pourrait-il apaiser le climat... ou accentuer les fractures ?

Ce lundi 1 er décembre, Anthony Gautier, le directeur de l’arbitrage à la FFF, va ressusciter ce que beaucoup pensaient enterré : le comité de liaison entre arbitres et clubs. Une instance réintroduite à l’été 2024 en France pour apaiser les tensions, puis désertée au cœur de la saison 2024-2025 quand les polémiques ont tout emporté. La réactiver aujourd’hui tient presque de l’acte désespéré : remettre un peu de dialogue dans un climat où chaque décision déclenche une controverse. Dans cet écosystème où plus personne ne se parle, une idée réapparaît par ricochet, parfois comme une blague qui n’en est plus vraiment une : et si le football introduisait un challenge pour les entraîneurs ?

Un carton vert, comme celui testé récemment lors des Coupes du monde U17 et U20, qui leur permettrait de demander à l’arbitre d’aller revoir une action. Une fois par match, renouvelable en cas de décision confirmée. Rien d’officiel, rien de prévu par l’IFAB, mais une période pour y réfléchir, et interroger ceux qui vivent avec le challenge depuis longtemps, dans d’autres sports.…

Sacha François pour SOFOOT.com

Sport
