Le centre de formation du PSG fête ses 50 ans
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 15:03

Le centre de formation du PSG fête ses 50 ans

Le centre de formation du PSG fête ses 50 ans

Il en a vu passer, des Titis.

Ce mardi 4 novembre, le centre de formation du Paris Saint-Germain souffle ses 50 bougies. Fondé par Pierre Alonzo en 1975 (le papa de Jérôme), il n’était à la base qu’une simple maison louée à Saint-Germain-en-Laye. Aujourd’hui, il est incorporé au centre d’entraînement des pros, à Poissy , ce complexe ultra-sophistiqué inauguré il y a un an.…

CDB pour SOFOOT.com

