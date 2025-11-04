Le centre de formation du PSG fête ses 50 ans
Il en a vu passer, des Titis.
Ce mardi 4 novembre, le centre de formation du Paris Saint-Germain souffle ses 50 bougies. Fondé par Pierre Alonzo en 1975 (le papa de Jérôme), il n’était à la base qu’une simple maison louée à Saint-Germain-en-Laye. Aujourd’hui, il est incorporé au centre d’entraînement des pros, à Poissy , ce complexe ultra-sophistiqué inauguré il y a un an.…
CDB pour SOFOOT.com
