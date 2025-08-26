Le Celtic prend la porte au Kazakhstan
TREMBLEMENT DE TERRE !
Le Kairat Almaty a créé l’exploit en éliminant le Celtic en barrages de la Ligue des champions (0-0, 3-2 TAB). Frustré au Celtic Park la semaine dernière (0-0), le champion d’Ecosse a encore mangé son pain noir mercredi au Kazakhstan. Daizen Maeda a raté la balle de qualification en perdant son duel avec le gardien dans le money time et malgré 30 minutes de prolongation, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but……
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer