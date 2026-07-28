Le Celtic lâche 13 millions pour un attaquant de Bodø/Glimt

Bodø boude le départ de son attaquant. En pleine saison, le leader du championnat norvégien Bodø/Glimt vend son avant-centre Kasper Høgh pour 11 millions de livres sterling (12,8 millions d’euros) plus des bonus au Celtic, selon des chiffres rapportés par Sky Sports .

Un vrai buteur en Coupe d’Europe

L’équipe de Glasgow recrute le seul joueur hors du big five européen avec Victor Osimhen à être impliqué dans 15 buts ou plus (12 buts, 4 passes décisives) en Coupe d’Europe sur les deux dernières saisons , rapporte Opta . Il avait notamment été impliqué sur les trois buts du barrage aller contre l’Inter (3-1), et avait marqué contre le Sporting (3-0) en Ligue des champions la saison dernière.…

NB pour SOFOOT.com