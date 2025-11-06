Le Celta Vigo Midtylland et Bâle assurent, Porto et Nottingham piétinent

Encore des bonbons.

Intouchable depuis le début de cette phase régulière de Ligue Europa, Midtjylland n’a fait qu’une bouchée du Celtic (3-1) . Passeur décisif sur la première réalisation de Martin Erlic, le précieux Mikel Gogorza a illuminé la rencontre. Parti de son aile gauche, a claqué un petit bijou en mystifiant deux défenseurs avant de marquer d’une belle enroulée. Les Écossais ne sont pas les seuls à avoir pris l’eau puisque le Dinamo Zagreb a été surclassé en une mi-temps par le Celta Vigo (0-3) , notamment grâce au redoutable Pablo Duran, auteur d’un doublé. Sinon, l’immense Xherdan Shaqiri a été le grand artisan de la victoire de Bâle face au FCSB (3-1). Après une petite penenka, le malicieux capitaine du FCB a profité d’un poteau pour creuser l’écart avant que l’ancien Rennais Ibrahim Salah ne scelle l’issue de la rencontre.…

TM pour SOFOOT.com