Le Celta Vigo Midtylland et Bâle assurent, Porto et Nottingham piétinent
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 20:51

Encore des bonbons.

Intouchable depuis le début de cette phase régulière de Ligue Europa, Midtjylland n’a fait qu’une bouchée du Celtic (3-1) . Passeur décisif sur la première réalisation de Martin Erlic, le précieux Mikel Gogorza a illuminé la rencontre. Parti de son aile gauche, a claqué un petit bijou en mystifiant deux défenseurs avant de marquer d’une belle enroulée. Les Écossais ne sont pas les seuls à avoir pris l’eau puisque le Dinamo Zagreb a été surclassé en une mi-temps par le Celta Vigo (0-3) , notamment grâce au redoutable Pablo Duran, auteur d’un doublé. Sinon, l’immense Xherdan Shaqiri a été le grand artisan de la victoire de Bâle face au FCSB (3-1). Après une petite penenka, le malicieux capitaine du FCB a profité d’un poteau pour creuser l’écart avant que l’ancien Rennais Ibrahim Salah ne scelle l’issue de la rencontre.…

TM pour SOFOOT.com

