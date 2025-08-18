 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le cauchemar continue pour Jeff Reine-Adelaïde
information fournie par So Foot 18/08/2025 à 17:26

Le cauchemar continue pour Jeff Reine-Adelaïde

Le cauchemar continue pour Jeff Reine-Adelaïde

L’excuse des croisés fonctionnerait pour lui.

Alors qu’il venait tout juste de signer dans son nouveau club d’Heracles Almelo, Jeff Reine-Adelaïde a encore rechuté . Le joueur s’est blessé au genou comme l’a annoncé son club sur son site. Un cauchemar pour celui qui a déjà connu les croisés à deux reprises et qui pourrait bien connaître la blessure une troisième fois.…

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
