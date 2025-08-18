Le cauchemar continue pour Jeff Reine-Adelaïde
L’excuse des croisés fonctionnerait pour lui.
Alors qu’il venait tout juste de signer dans son nouveau club d’Heracles Almelo, Jeff Reine-Adelaïde a encore rechuté . Le joueur s’est blessé au genou comme l’a annoncé son club sur son site. Un cauchemar pour celui qui a déjà connu les croisés à deux reprises et qui pourrait bien connaître la blessure une troisième fois.…
RFP pour SOFOOT.com
