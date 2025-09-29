Le carton vert utilisé pour la première fois de l'histoire au Mondial U20
Révolution chez les U20 !
La FIFA a choisi la Coupe du monde U20 comme compétition qui accueillera pour la première fois de l’histoire les cartons verts. À la disposition des sélectionneurs, ils permettent d’obliger un arbitre à checker les images du VAR sur une situation jugée litigieuse. Sans abus, puisqu’ils sont limités à deux par match.…
KM pour SOFOOT.com
