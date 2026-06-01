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Le caramel de Vinícius pour le premier match de prépa du Brésil
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 09:04

Le caramel de Vinícius pour le premier match de prépa du Brésil

Le caramel de Vinícius pour le premier match de prépa du Brésil

Jeu, set et match. Six buts, six buteurs, six danses à répéter avant le Mondial. Le Brésil n’a fait qu’une bouchée du Panama (6-2) pour son entrée en matière dans la préparation au Mondial.

Une soirée de gala, qui a visiblement ravi Carlo Ancelotti, et qui lui a permis de faire une large revue d’effectif avec dix changements à la mi-temps : « Ils ont fait preuve de qualité et démontré qu’ils pouvaient rivaliser avec les titulaires. C’était une soirée magnifique, qui nous a donné un formidable regain de confiance. »

EM pour SOFOOT.com

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