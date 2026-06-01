Le caramel de Vinícius pour le premier match de prépa du Brésil
Jeu, set et match. Six buts, six buteurs, six danses à répéter avant le Mondial. Le Brésil n’a fait qu’une bouchée du Panama (6-2) pour son entrée en matière dans la préparation au Mondial.
Une soirée de gala, qui a visiblement ravi Carlo Ancelotti, et qui lui a permis de faire une large revue d’effectif avec dix changements à la mi-temps : « Ils ont fait preuve de qualité et démontré qu’ils pouvaient rivaliser avec les titulaires. C’était une soirée magnifique, qui nous a donné un formidable regain de confiance. » …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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