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L'Equateur avec Willian Pacho, Moises Caicedo et Piero Hincapié
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 09:29

L'Equateur avec Willian Pacho, Moises Caicedo et Piero Hincapié

L'Equateur avec Willian Pacho, Moises Caicedo et Piero Hincapié

Encore un candidat au doublé C1-Coupe du monde. Tout juste sacré champion d’Europe pour la deuxième fois avec le PSG, Willian Pacho a appris sa convocation avec la sélection équatorienne pour la Coupe du monde . Le sélectionneur national Sebastian Beccacece a en effet communiqué sa liste dans la nuit de dimanche à lundi, faisant sans suprise appel à ses stars. En particulier dans le secteur défensif, puisqu’au autre finaliste de Budapest sera de la partie : Piero Hincapié.

¡@LaTri ya tiene sus elegidos para disputar la #CopaMundialFIFA! 🇪🇨😀 pic.twitter.com/dQh0QCmuoX…

TB pour SOFOOT.com

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