A Paris, le PSG célèbre son nouveau retour triomphant

Un supporter du PSG devant la tour Eiffel, le 31 mai 2026 à Paris ( AFP / ROMEO BOETZLE )

Les joueurs du PSG, "héros de Budapest" où ils sont devenus samedi champions d'Europe pour la deuxième fois d'affilée, ont été fêtés avec enthousiasme dimanche, avec en guise de feu d'artifice un retour triomphant au Parc des Princes.

Un an jour pour jour après leur premier titre en Ligue des champions contre l'Inter Milan à Munich, les hommes de Luis Enrique ont pu à nouveau défiler en musique au milieu de leur stade, avant de se présenter sur un podium représentant le logo du club où ils se sont à plusieurs reprises prêtés à de joyeuses danses.

Le "Back2back", tel a été le slogan affiché partout pour célébrer un deuxième sacre d'affilée en C1, glané au bout du suspense contre Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b) la veille et qui a permis au club de la capitale d'entrer un peu plus dans l'Histoire du football français.

- "Quelque chose de très spécial" -

"On a rapporté cette magnifique coupe pour vous. L'année dernière on a gagné la Ligue des champions, et cette année, on a fait le +back to back+ ! On a construit quelque chose de très spécial avec cette équipe", a clamé le président Nasser Al-Khelaïfi.

Quelques minutes plus tôt, l'ambiance était montée au fur et à mesure, les quelques 40.000 supporters attendant l'arrivée de leurs héros en entonnant le célèbre chant "Tous ensemble on chantera".

D'autres avaient même choisi de participer à la fête dehors, n'étant pas parvenu à obtenir de ticket d'entrée.

"Je n'ai pas besoin d’être à l'intérieur. Être là à côté du Parc des Princes, c’est quelque chose dont j'ai toujours rêvé", a témoigné, Quentin Charbonnier, 24 ans, venu de Bourgogne.

Ce dernier avait quelques heures plus tôt déjà célébré son équipe du côté du Champs-de-Mars, où les Parisiens ont débuté leur après-midi de célébrations peu après leur retour de Hongrie.

Au passage des joueurs peu après 18H00, sur un tapis blanc, rouge et bleu aux couleurs du club, les supporters, présents par dizaines de milliers, ont fait craquer des fumigènes, brandissant téléphones et drapeaux pour accompagner les champions d'Europe vers la scène.

- "Incroyable" -

"Il y avait un peu de monde devant, j’ai réussi à entrevoir la (coupe de) la Ligue des Champions et Désiré Doué", a raconté à l'AFP Thomas Juin, 30 ans.

Les supporters étaient invités à se rendre au Champ-de-Mars dès 14H00, mais le PSG, en retard sur le programme, s'est fait désirer. Les membres du club ont ensuite été reçus à l'Elysée.

"Depuis un an, ils se bagarrent, on peut attendre une journée tranquille", a relativisé Thomas Juin, régisseur dans l'audiovisuel.

Des supporteurs du Paris Saint-Germain se rassemblent sur le Champs-de-Mars à Paris avant l'arrivée des joueurs sacrés champions d'Europe, le 31 mai 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

"C’était super long, plus personne n'avait de force à la fin quand ils sont arrivés", a souligné pour sa part Mathias, 19 ans, avant de rassurer: "Quand ils sont arrivés, ça a donné de la force à tout le monde."

Lui a pu contempler Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et consorts de très près, "à cinq mètres". Les joueurs ont d'ailleurs pris leur temps pour traverser la foule et présenter la Coupe aux grandes oreilles.

"C’était incroyable, ils sont passés juste devant", s'est réjoui cet étudiant.

A l’applaudimètre, Marquinhos, Dembélé et Pacho ont fait partie des plus chaleureusement accueillis. Ils l'ont à nouveau été plus tard dans leur antre du Parc des Princes.

"Champions mon frère", a crié au micro, sur la scène, le capitaine du PSG.

Michael Mauffre, 54 ans, a moins bien vu que l'an dernier lorsque les joueurs défilaient en bus sur les Champs-Elysées.

Près de la tour Eiffel, "c'est beau à mon avis d’un point de vue télévisuel, d’un point de vue visuel pour nous, c’est un peu moins bien", a-t-il dit.

- "Le meilleur back-to-back" -

"C'était génial, il y avait de l'ambiance, des chants, des fumigènes. Tout ! On sent que c'est un club uni. Malgré un match compliqué, c'est le meilleur back-to-back qu’on pouvait espérer", s'enthousiasme Nada Ferchach, 16 ans, lycéenne venue de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Des supporteurs du Paris Saint-Germain fêtent la victoire des joueurs sacrés champions d'Europe sur la place du Trocadéro à Paris, le 3O mai 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

"Mon père, c’était un grand fan du PSG et c'est lui qui m'a inculqué un peu les valeurs", explique Camelia, 23 ans, rentrée samedi à Paris, après trois mois en Espagne.

"Je reviens pour la victoire et ça fait plaisir", sourit cette étudiante en géographie, maillot de l'ex-star du PSG Ronaldinho sur les épaules.

La célébration s'est tenue dans une ambiance très bon enfant.

La veille, l'après-match a donné lieu à de nombreux débordements, à Paris et ailleurs en France avec des centaines d'interpellations et des dizaines de blessés parmi civils et forces de l'ordre.