Le capitaine et plusieurs cadres de l'effectif écartés par Antoine Kombouaré

L’heure de la purge. La sentence est tombée pour quatre cadres de l’effectif du Paris FC : Julien Lopez, Timothée Kolodziejczak, Willem Geubbels et plus surprenant Maxime Lopez, capitaine du PFC une bonne partie de la saison, ont été écarté du groupe par Antoine Kombouaré pour la rencontre face à Nice.

𝑳𝒆 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆́ 𝒑𝒂𝒓 @adidasFR ✅ Voici les joueurs retenus par Antoine Kombouaré et son staff pour la rencontre face à l’@ogcnice ⚡️ 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC | #PFCOGCN pic.twitter.com/rQCkhcmjjs…

LB pour SOFOOT.com