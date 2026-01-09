Le capitaine du Nigeria propose de payer lui-même les primes à ses coéquipiers

Faut leur dire que les virements passent pas les lundis. Ambiance bizarre chez les Super Eagles à l’approche du choc face à l’Algérie. Primes toujours pas versées, rumeurs de boycott, valises pas prêtes… alors Wilfred Ndidi a décidé de faire le boulot de tout le monde.

Le capitaine a calmé le vestiaire à sa manière selon le journaliste Olúwashínà Okeleji : « Je pousse l’équipe à s’entraîner et à jouer contre l’Algérie. Je le fais depuis le deuxième match. » Et surtout cette punchline qui a fait lever quelques sourcils : « J’ai promis au staff et aux joueurs que je paierai moi-même les primes si les autorités ne le font pas avant samedi. » Capitaine, milieu défensif, banquier : Ndidi coche toutes les cases.…

MH pour SOFOOT.com