 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le capitaine du Nigeria propose de payer lui-même les primes à ses coéquipiers
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 16:06

Le capitaine du Nigeria propose de payer lui-même les primes à ses coéquipiers

Le capitaine du Nigeria propose de payer lui-même les primes à ses coéquipiers

Faut leur dire que les virements passent pas les lundis. Ambiance bizarre chez les Super Eagles à l’approche du choc face à l’Algérie. Primes toujours pas versées, rumeurs de boycott, valises pas prêtes… alors Wilfred Ndidi a décidé de faire le boulot de tout le monde.

Le capitaine a calmé le vestiaire à sa manière selon le journaliste Olúwashínà Okeleji : « Je pousse l’équipe à s’entraîner et à jouer contre l’Algérie. Je le fais depuis le deuxième match. » Et surtout cette punchline qui a fait lever quelques sourcils : « J’ai promis au staff et aux joueurs que je paierai moi-même les primes si les autorités ne le font pas avant samedi. » Capitaine, milieu défensif, banquier : Ndidi coche toutes les cases.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Au Maroc, Hakimi fait la fierté de la ville natale de sa mère
    Au Maroc, Hakimi fait la fierté de la ville natale de sa mère
    information fournie par AFP Video 09.01.2026 17:18 

    Figure incontournable du football international, le Marocain Achraf Hakimi est particulièrement populaire à Ksar El Kébir, ville natale de sa mère. Le Ballon d'Or africain dispute vendredi les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) face au Cameroun. ... Lire la suite

  • La tempête Elli pousse à annuler le match entre Sankt Pauli et le RB Leipzig
    La tempête Elli pousse à annuler le match entre Sankt Pauli et le RB Leipzig
    information fournie par So Foot 09.01.2026 16:44 

    Une tempête nommée Elli bouleverse le calendrier de la Bundesliga… Comme l’ont annoncé ce vendredi la Ligue allemande et les clubs, le match de première division allemande prévu samedi à 15h30 entre Sankt Pauli et le RB Leipzig est annulé en raison des conditions ... Lire la suite

  • Vers une première apparition d'Endrick avec l'OL ?
    Vers une première apparition d'Endrick avec l'OL ?
    information fournie par So Foot 09.01.2026 16:33 

    Contrairement à Pep Genesio, lui n’a pas chopé la crève du mois de janvier. Dans une conférence de presse diffusée ce vendredi sur la chaîne Youtube de l’OL, Paulo Fonseca s’est exprimé face aux journalistes avant d’affronter le LOSC . Envahi de questions sur sa ... Lire la suite

  • Mbappé et Zidane sous le même maillot ?
    Mbappé et Zidane sous le même maillot ?
    information fournie par So Foot 09.01.2026 16:29 

    Si un Zidane peut en cacher un autre, il en va de même chez les Mbappé . Alors qu’ Ethan totalise 12 apparitions (pour 3 buts et une passe décisive en Ligue 1) sous le maillot du LOSC cette saison selon Transfermarkt, Le Parisien rapporte que la fédération algérienne ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank