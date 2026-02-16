 Aller au contenu principal
Le capitaine des Merlus cambriolé en plein match
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 20:52

Le Morbihan, c’est plus chaud qu’on ne le croit. Alors qu’il prenait part à la victoire des Merlus face à Angers ce dimanche (2-0), le capitaine du FC Lorient Laurent Abergel a subi une sacrée mésaventure : selon les informations de Ouest France , le domicile du milieu de 33 ans a été cambriolé pendant le match par au moins trois individus, aperçus en train de quitter les lieux après l’effraction.

La voiture des malfrats retrouvée accidentée

Si aucune interpellation n’a eu lieu pour l’instant, les cambrioleurs n’ayant pas (encore) été retrouvés, la voiture des malfrats a été retrouvée accidentée non loin de la maison du joueur lorientais, à Ploemeur. Si le montant du préjudice n’a pas fuité, une enquête avec flagrance a été ouverte et auprès de la gendarmerie de Lorient pour vol avec effraction.…

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
