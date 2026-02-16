Fin de saison pour Oleksandr Zinchenko
De la casse aux Pays-Bas. Oleksandr Zinchenko est écarté des terrains jusqu’à la fin de la saison . Le défenseur de l’Ajax Amsterdam s’est blessé au genou samedi lors de la 23 e journée de championnat. Titulaire pour la première fois ce samedi, il n’aura donc joué que deux matchs sous ses nouvelles couleurs, avant de vivre un nouveau cauchemar.
Oleksandr Zinchenko has been ruled out for an extended period. Get well soon, Zinny ♥️…
AR pour SOFOOT.com
