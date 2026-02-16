La demande pas banale d'Östersund FK à ses supporters

À vos chéquiers ! Alors qu’il participait encore, dans un passé pas si lointain, aux soirées de Ligue Europa, le club d’Östersund FK végète actuellement à la 12 e position du classement de deuxième division suédoise . Pour retrouver son lustre d’antan, le club a décidé de faire appel à ses supporters dans un communiqué publié ce dimanche sur ses réseaux sociaux, demandant de l’aide financière pour le recrutement de Curtis Edwards , milieu de terrain anglais évoluant actuellement à Gateshead (5 e division anglaise).

Le club suédois compte ainsi sur ses fans pour récolter la modique somme de 200.000 couronnes (l’équivalent de 19.000 € ) : « Comme ce recrutement n’était ni prévu ni budgétisé initialement, nous devons tout mettre en oeuvre pour que Curtis Edwards revienne à la Jämtkraft Arena et à Östersund. Nous mobilisons vos efforts pour rendre ce transfert possible ! » est-il notamment écrit dans le communiqué.…

FG pour SOFOOT.com