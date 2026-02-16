Ousmane Dembélé incertain face à Monaco
La tuile ? Selon les informations de L’Équipe , la participation d’Ousmane Dembélé (28 ans) au match de barrage de Ligue des champions, ce mardi face à l’AS Monaco (21h) pourrait être compromise, la faute à une gêne à la jambe ressentie lors du dernier entrainement sur le pelouse du stade Louis-II ce lundi soir.
Déjà en délicatesse vendredi à Rennes
Le Ballon d’or 2025 s’est plaint à plusieurs reprises auprès du médecin de l’équipe, testant sa jambe à plusieurs reprises sur des accélérations . La star parisienne avait d’ailleurs déjà semblé gêné vendredi soir, lors de la défaite des siens à Rennes (3-1). À moins de 24 heures du duel aller face à l’AS Monaco, le PSG pourrait voir son infirmerie se remplir un peu plus, après les forfaits annoncés de Fabian Ruiz et Senny Mayulu.…
FG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
