Ousmane Dembélé incertain face à Monaco
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 21:11

La tuile ? Selon les informations de L’Équipe , la participation d’Ousmane Dembélé (28 ans) au match de barrage de Ligue des champions, ce mardi face à l’AS Monaco (21h) pourrait être compromise, la faute à une gêne à la jambe ressentie lors du dernier entrainement sur le pelouse du stade Louis-II ce lundi soir.

Déjà en délicatesse vendredi à Rennes

Le Ballon d’or 2025 s’est plaint à plusieurs reprises auprès du médecin de l’équipe, testant sa jambe à plusieurs reprises sur des accélérations . La star parisienne avait d’ailleurs déjà semblé gêné vendredi soir, lors de la défaite des siens à Rennes (3-1). À moins de 24 heures du duel aller face à l’AS Monaco, le PSG pourrait voir son infirmerie se remplir un peu plus, après les forfaits annoncés de Fabian Ruiz et Senny Mayulu.…

FG pour SOFOOT.com

