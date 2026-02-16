Frank McCourt attendu à Marseille ce mardi

Bonjour l’empreinte carbone ! Déjà présent au Vélodrome pour assister au match nul de ses protégés face à Strasbourg samedi dernier (2-2), le propriétaire de l’OM Frank McCourt est à nouveau attendu à Marseille ce mardi , selon les informations de La Provence . Dans un climat de tension extrême suite aux départs de l’entraineur Roberto de Zerbi et celui du directeur sportif Medhi Benatia, l a venue de l »homme d’affaires américain sur le sol marseillais n’a bien sûr rien d’une coïncidence .

FG pour SOFOOT.com