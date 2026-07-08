Le capitaine de la réserve de Nîmes décède dans un accident de voiture
Le Nîmes Olympique est en deuil. Le club gardois a annoncé la mort brutale de son milieu de terrain, Teva Rodríguez, capitaine de son équipe réserve, décédé à seulement 19 ans après un grave accident de la route survenu dimanche après-midi. Il a été emmené au CHU de Carémeau mais a malheureusement succombé à ses blessures.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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