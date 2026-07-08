Casino redevient sponsor principal de l'AS Saint-Etienne

Le distributeur renforce son partenariat avec le club ligérien dans le cadre de la relance de sa marque engagée en 2026.

Casino annonce devenir Partenaire Majeur de l'AS Saint-Etienne pour la saison 2026/2027. Son logo figurera sur la face avant des maillots de l'équipe masculine, à domicile comme à l'extérieur, marquant son retour à cet emplacement 40 ans après la saison 1986/1987.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de relance de la marque Casino et vise à renforcer sa visibilité auprès des supporters, du grand public et des collaborateurs. Il prévoit également des activations en stade et sur les canaux numériques, des opérations dédiées aux supporters, ainsi que le développement de produits officiels ASSE et de produits co-brandés ASSE × Casino distribués dans le réseau de magasins Casino.

Casino poursuivra par ailleurs son engagement auprès de l'équipe féminine de l'AS Saint-Etienne et les deux partenaires continueront à mener des actions de sensibilisation en faveur de l'égalité dans le sport de haut niveau.

Le titre a conclu la séance sur un repli de 0,95% et abandonne désormais plus de 15% depuis le début de l'année.