L'Espagne valide sa première place et expulse l'Uruguay du Mondial
Un cadeau de Fernando Muslera à Álex Baena, une Uruguay en perdition et beaucoup d'ennui : l'Espagne est venue à bout de la Celeste du côté de Guadalajara (0-1). La Roja défiera l'Autriche ou l'Algérie en seizièmes, quand la bande de Marcelo Bielsa peut faire ses bagages.
Uruguay 0-1 Espagne
But : Baena (42 e )
Expulsion : Canobbio (90 e +4) pour la Celeste …
Par Tom Binet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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