L'Espagne valide sa première place et expulse l'Uruguay du Mondial

L'Espagne valide sa première place et expulse l'Uruguay du Mondial

Un cadeau de Fernando Muslera à Álex Baena, une Uruguay en perdition et beaucoup d'ennui : l'Espagne est venue à bout de la Celeste du côté de Guadalajara (0-1). La Roja défiera l'Autriche ou l'Algérie en seizièmes, quand la bande de Marcelo Bielsa peut faire ses bagages.

Uruguay 0-1 Espagne

But : Baena (42 e )

Expulsion : Canobbio (90 e +4) pour la Celeste …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com