Le Canada va révolutionner le hors-jeu

Figurez-vous Arsène… que le hors-jeu va enfin être changé ! En effet, la Ligue canadienne, épaulée par la FIFA, a annoncé que la loi Wenger sur le hors-jeu allait être testée dès la reprise de la saison régulière, le 4 avril prochain. Mais kezako la loi Wenger ? Depuis 2020, Arsène Wenger porte un projet de réforme, visant à laisser plus de libertés aux attaquants et mettre fin aux hors-jeu signalés au millimètre : ainsi, un attaquant n’est en position illicite que si la quasi-intégralité de son corps se situe derrière le dernier défenseur . Tant qu’il n’y pas d’« espace libre » entre les deux joueurs, l’attaquant ne sera pas considéré comme hors-jeu.

Le challenge vidéo également à l’essai

Dans un communiqué, la FIFA précise : « En introduisant un seuil visuel plus clair, cet essai vise à rétablir un avantage offensif plus important et à dynamiser le déroulement des matches. » Dans ce cadre révolutionnaire, la Ligue canadienne va également tester le Football Video Support (FVS) , un challenge vidéo indépendant de la VAR, permettant aux entraîneurs de demander à ce qu’une action soit révisée, comme au volley-ball. Chaque entraîneur aura une demande de révision limitée par match.…

AB pour SOFOOT.com