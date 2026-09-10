Le Canada va produire des drones pour Kiev et lui fournir des moyens de défense antiaérienne

Volodymyr Zelensky et Mark Carney lors d'une rencontre à Calgary au Canada, le 10 septembre 2026 ( POOL / Jeff McIntosh )

Le Canada a annoncé jeudi la fourniture de systèmes de défense antiaérienne à l'Ukraine, lors de la visite de Volodymyr Zelensky dans le pays, ainsi qu'un accord sur la production de drones, dont un tiers seront livrés à Kiev pour défendre son territoire.

Quelques jours après la visite à Kiev et Moscou des émissaires américains pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, le président ukrainien a indiqué de son côté, devant la presse, prévoir de rencontrer son homologue américain Donald Trump fin septembre à New York.

"Alors que la Russie intensifie sa guerre aérienne barbare en visant indistinctement les populations civiles, les défenses aériennes de l'Ukraine sont cruciales", a déclaré le Premier ministre canadien Mark Carney, aux côtés de M. Zelensky, à Calgary (ouest).

Ottawa débloquera donc une nouvelle enveloppe de 350 millions de dollars canadiens (218 millions d'euros) pour fournir des missiles intercepteurs à Kiev, via un programme américain ouvert aux alliés de l'Ukraine pour financer ses efforts de guerre.

Et le Canada va rejoindre le projet Freya, initiative portée par l'entreprise ukrainienne Fire Point à laquelle participent plusieurs pays européens, et qui se veut une alternative moins coûteuse au Patriot américain ou au missile Aster franco-italien.

Membre de la coalition des volontaires, le Canada a apporté depuis le début du conflit 26 milliards de dollars canadiens (environ 16 milliards d'euros) d'aide, notamment militaire, à Kiev.

Face à l'intensification par Moscou des frappes de missiles balistiques sur la capitale ukrainienne, Kiev a alerté ses alliés sur son besoin urgent de moyens de défense antiaérienne.

Drones

Mark Carney et Volodymyr Zelensky ont par ailleurs signé jeudi un "partenariat de long terme" portant sur la production de drones et de systèmes anti-drone au Canada sur la base de technologies ukrainiennes.

"30% de ces drones iront immédiatement sur le champ de bataille en Ukraine (...) pour sauver nos enfants, nos familles", a salué M. Zelensky.

Afin d'aider l'Ukraine à passer l'hiver, le Canada va également "fournir plus de 430 millions de dollars (268 millions d'euros) en garanties de prêt pour l'achat de gaz", selon le Premier ministre canadien.

Déterminés à écrire un "nouveau chapitre" de leurs relations, selon M. Carney, les deux pays se sont enfin engagés à sceller un partenariat pour une durée de 100 ans. Kiev avait signé un partenariat de la même durée avec Londres en janvier 2025.

Ce partenariat, en matière de "défense et de sécurité, de commerce et d'investissement, de reconstruction, d'énergie, de minéraux critiques et de technologies" sera finalisé "au cours des prochains mois", a assuré M. Carney.

Cette visite de M. Zelensky qui doit s'achever vendredi intervient alors qu'au moins quatre personnes ont été tuées et 60 blessées jeudi dans une frappe russe sur un centre commercial dans la ville de Pavlograd, dans le centre-est de l'Ukraine, selon les autorités.

La Russie et l'Ukraine sont engagées depuis des mois dans une nette escalade des frappes à longue portée, visant de plus en plus souvent des sites civils tels que usines, raffineries, entrepôts et infrastructures portuaires et navires. Ces attaques font un nombre croissant de victimes civiles.

Volodymyr Zelensky a dit cette semaine tabler sur une reprise dès septembre des pourparlers entre Moscou, Kiev et Washington pour trouver une issue à la guerre. Le Kremlin avait de son côté annoncé "ne pas exclure" une reprise des pourparlers tripartites mais estimé qu'il était "encore trop tôt pour parler du lieu et des dates précises".

Dans ce contexte, le président ukrainien a dit jeudi prévoir de rencontrer son homologue américain Donald Trump fin septembre à New York. "A la fin du mois de septembre, nous aurons l'occasion de nous rencontrer, je pense, avec l'équipe américaine à New York", a-t-il déclaré, évoquant une réunion "avec le président Trump".