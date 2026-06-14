Le camp d’entraînement de l’Angleterre à Kansas City menacé par une tornade
Ça souffle fort sur le camp d’entraînement des Anglais de Thomas Tuchel.
Comme le rapporte The Athletic , les Three Lions ont reçu l’ordre de se mettre à l’abri ce samedi soir à cause d’une alerte ouragan. Vers 20h30, les membres de la sélection ont reçu une alerte sur leurs téléphones respectifs leur indiquant « de se réfugier dans un lieu sûr, loin des fenêtres » , par craintes de rafales de vent pouvant avoisiner les 130 km/h.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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