Samir Nasri a été « une inspiration » pour le maire de New York

Il maîtrise son football.

Actuellement aux États-Unis, Samir Nasri a eu l’opportunité, ce week-end, de rencontrer Zohran Mamdani, maire de New York depuis le début de l’année. Fan des Gunners , le dirigeant né en Ouganda a rendu un bel hommage à l’ancien joueur français à l’occasion d’un discours, que Nasri a partagé sur son compte Instagram. « Mes inspirations étaient de vous regarder jouer. Je me souviens même du commentaire quand vous avez marqué votre but contre Manchester United, le commentateur disait : « équilibre, patience et pénétration de la part du jeune Français » . Vous avez été une inspiration pour moi et tant d’autres et je voulais vous remercier pour le don de l’art que vous avez donné à ce monde et, vraiment, pour le cadeau que nous verrons tant de joueurs donner ici même à New York dans les semaines à venir. Merci beaucoup Samir » , a déclaré Mamdani.…

AL pour SOFOOT.com