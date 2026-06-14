 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samir Nasri a été « une inspiration » pour le maire de New York
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 09:28

Samir Nasri a été « une inspiration » pour le maire de New York

Samir Nasri a été « une inspiration » pour le maire de New York

Il maîtrise son football.

Actuellement aux États-Unis, Samir Nasri a eu l’opportunité, ce week-end, de rencontrer Zohran Mamdani, maire de New York depuis le début de l’année. Fan des Gunners , le dirigeant né en Ouganda a rendu un bel hommage à l’ancien joueur français à l’occasion d’un discours, que Nasri a partagé sur son compte Instagram. « Mes inspirations étaient de vous regarder jouer. Je me souviens même du commentaire quand vous avez marqué votre but contre Manchester United, le commentateur disait : « équilibre, patience et pénétration de la part du jeune Français » . Vous avez été une inspiration pour moi et tant d’autres et je voulais vous remercier pour le don de l’art que vous avez donné à ce monde et, vraiment, pour le cadeau que nous verrons tant de joueurs donner ici même à New York dans les semaines à venir. Merci beaucoup Samir » , a déclaré Mamdani.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue de Prat-de-Cest près de Narbonne, après un incendie le 8 juillet 2025 ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Aude: un an après les feux, un "trail des cendres" pour faire vivre le territoire
    information fournie par AFP 14.06.2026 10:21 

    Une course en pleine nature organisée par trois étudiants de Narbonne, le "Trail des Cendres", a lieu dimanche à Bages (Aude) pour rendre hommage à ce territoire dévasté par des incendies l'été dernier. "Nous devions réaliser un projet de fin de cursus en rapport ... Lire la suite

  • Carlo Ancelotti : « Je n'accepterai aucune critique visant les joueurs individuellement »
    Carlo Ancelotti : « Je n'accepterai aucune critique visant les joueurs individuellement »
    information fournie par So Foot 14.06.2026 10:09 

    Vivement Neymar ! Le Brésil n’a pas gagné pour son entrée en lice, le Brésil a même été par moments malmené par le Maroc, et le Brésil peut déjà se poser des questions. Pour autant, Carlo Ancelotti a tenu à calmer tout le monde en conférence de presse d’après-match ... Lire la suite

  • Le bel hommage de Julian Nagelsmann à Dick Advocaat
    Le bel hommage de Julian Nagelsmann à Dick Advocaat
    information fournie par So Foot 14.06.2026 09:53 

    Quelques compliments avant la bataille. À la veille de l’entrée en lice de sa Mannschaft au Mondial, Julian Nagelsmann a rendu un très bel hommage en conférence de presse à Dick Advocaat , sélectionneur de Curaçao, qu’il défiera ce dimanche à 19 heures. « Dick ... Lire la suite

  • La Cadillac N.38 est à la lutte pour le podium lors des 24 Heures du Mans, le 13 juin 2026 ( AFP / Lou BENOIST )
    24 heures du Mans: une Cadillac en tête, une autre abandonne
    information fournie par AFP 14.06.2026 09:23 

    Sept heures avant l'arrivée de l'épreuve d'endurance dantesque du Mans, une Hypercar Cadillac mène la course mais la 2e voiture de la marque américaine a dû abandonner face à BMW et Toyota en embuscade. La Cadillac N.12 pilotée par le Suisse Louis Deletraz, le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank