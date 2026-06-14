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Aude: un an après les feux, un "trail des cendres" pour faire vivre le territoire
information fournie par AFP 14/06/2026 à 10:21

Vue de Prat-de-Cest près de Narbonne, après un incendie le 8 juillet 2025 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Vue de Prat-de-Cest près de Narbonne, après un incendie le 8 juillet 2025 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Une course en pleine nature organisée par trois étudiants de Narbonne, le "Trail des Cendres", a lieu dimanche à Bages (Aude) pour rendre hommage à ce territoire dévasté par des incendies l'été dernier.

"Nous devions réaliser un projet de fin de cursus en rapport avec la cause écologique: pour nous, c'était évident de parler des feux qui touchent nos massifs", a expliqué à l'AFP Marion Casado, étudiante en marketing et communication avec les deux autres coorganisateurs, au sein de l'école SupExup de Narbonne.

"Le Trail des Cendres est né d'un choc profond: voir notre territoire transformé par les flammes. Des collines familières devenues silencieuses, noircies, fragilisées", explique le jeune trio dans leur présentation du projet.

Une forêt ravagée par les flammes près de Fontjoncouse (Aude), le 6 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Une forêt ravagée par les flammes près de Fontjoncouse (Aude), le 6 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

"Courir ici n'est pas anodin. C'est revenir sur un territoire transformé, en mesurer la fragilité, mais aussi la capacité à renaître", soulignent encore les organisateurs.

Au programme, un parcours vallonné de 10 kilomètres, adapté aux débutants, qui traverse le domaine viticole Haute Fontaine et ses collines touchées par le feu au début de l'été 2025.

Parmi les deux autres promoteurs du projet, Julien Aliste est "fils de vigneron et d'agriculteur" dans ce terroir viticole.

Il compatit donc particulièrement avec ceux qui ont subi les dommages des incendies : "C'était important pour moi de montrer notre soutien à ceux qui ont perdu les fruits de leur dur labeur".

Le parcours de la course, sur le hameau de Prat de Cest, invite à "porter un regard conscient sur la nature" dans "une démarche de mémoire", tout en mettant "en lumière la résilience" du territoire.

Les environs du village, au sud de Narbonne, ont été dévastés par l'incendie du 7 juillet 2025, qui a parcouru plus de 2.000 hectares de végétation et dont les stigmates sont encore visibles, presque un an plus tard.

Une zone dévastée par l'incendie dans l'Aude en août 2025, près du village de Jonquières, le 16 avril 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Une zone dévastée par l'incendie dans l'Aude en août 2025, près du village de Jonquières, le 16 avril 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un mois plus tard et quelques dizaines de kilomètres plus loin, un incendie qui s'est déclaré le 5 août 2025 dans le massif des Corbières a parcouru 17.000 hectares, en en brûlant plus de 11.000.

Le trail des Cendres compte offrir un cadre festif à ses 160 inscrits, à travers un ravitaillement proposant en musique boissons et restauration aux accents locaux.

"Comme les arbres qui repoussent, il faut nous aussi nous relever de nos cendres", résume Marion Casado, un sourire dans la voix.

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