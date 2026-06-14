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Le bel hommage de Julian Nagelsmann à Dick Advocaat
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 09:53

Le bel hommage de Julian Nagelsmann à Dick Advocaat

Le bel hommage de Julian Nagelsmann à Dick Advocaat

Quelques compliments avant la bataille.

À la veille de l’entrée en lice de sa Mannschaft au Mondial, Julian Nagelsmann a rendu un très bel hommage en conférence de presse à Dick Advocaat , sélectionneur de Curaçao, qu’il défiera ce dimanche à 19 heures. « Dick Advocaat est un homme brillant, qui fait un excellent travail avec Curaçao. Il a une carrière incroyable, son équipe s’est qualifiée pour la première fois à la Coupe du monde, et c’est la récompense de son travail. Je l’ai rencontré quelques fois. C’est toujours sympa de lui parler et d’échanger avec des gens qui possèdent une telle expérience. Je suis un jeune coach, je peux toujours apprendre des gens comme lui. Demain (dimanche) , avant le match, je lui dirai bonjour. Pendant, on va se battre, et après le match, nous serons de nouveau amis » , a lâché le technicien allemand, concédant néanmoins qu’à l’âge de son confrère, il espérait avoir « d’autres choses à faire » .…

AL pour SOFOOT.com

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