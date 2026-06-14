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Carlo Ancelotti : « Je n'accepterai aucune critique visant les joueurs individuellement »
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 10:09

Carlo Ancelotti : « Je n'accepterai aucune critique visant les joueurs individuellement »

Carlo Ancelotti : « Je n'accepterai aucune critique visant les joueurs individuellement »

Vivement Neymar !

Le Brésil n’a pas gagné pour son entrée en lice, le Brésil a même été par moments malmené par le Maroc, et le Brésil peut déjà se poser des questions. Pour autant, Carlo Ancelotti a tenu à calmer tout le monde en conférence de presse d’après-match : pour l’Italien, il n’est pas question de tout remettre en cause . « Je pense que l’équipe était un peu anxieuse au début. Les nerfs étaient à vif. Nous n’avons pas beaucoup gardé le ballon . La seconde période a été bien meilleure, mais c’était encore difficile. Je suis certain que l’équipe fera mieux lors du prochain match. L’équipe s’est battue jusqu’à la dernière minute, c’est l’aspect positif. Il est assez clair que nous devons nous améliorer » , a-t-il tempéré.…

AL pour SOFOOT.com

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