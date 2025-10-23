Le calendrier et les horaires des matchs de la CAN 2025
Qui pour succéder aux Eléphants ?
Ce jeudi, la Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier complet de la Coupe d’Afrique des nations, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier . Une compétition qui s’annonce très relevée, avec de nombreux prétendants au titre.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer