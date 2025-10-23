 Aller au contenu principal
Le calendrier et les horaires des matchs de la CAN 2025
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 18:37

Qui pour succéder aux Eléphants ?

Ce jeudi, la Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier complet de la Coupe d’Afrique des nations, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier . Une compétition qui s’annonce très relevée, avec de nombreux prétendants au titre.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
